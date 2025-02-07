СМИ: США передадут Израилю «мать всех бомб»

Согласно Bild, «кризисный менеджер» Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил, что США поставят Израилю одну из самых мощных систем неядерного оружия. MOAB — фугасная авиационная 11-тонная бомба, созданная в 2002—2003 годы.
Мегабомбы были в «списке желаний» израильтян с начала 2000-х годов. Однако американские президенты — от Джорджа Буша — младшего до Джо Байдена — отвергали их экспорт. Трамп в свой первый президентский срок тоже отклонил эту просьбу Тель-Авива.
Как предполагает Bild, Трамп мог изменить свою позицию в отношении поставок этих бомб в том числе из-за сообщений о том, что Корпус стражей исламской революции планировал убить его. «Если бы они это сделали, их бы уничтожили. Я оставил инструкции, от Тегерана ничего не останется», — сказал Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете.
Планируемая поставка рассматривается как признак будущей конфронтации Израиля с Тегераном, пишет NAU. Ранее военные аналитики полагали, что у израильской армии недостаточно возможностей для уничтожения ядерной программы Ирана.
Но с помощью MOAB израильская армия может атаковать иранские подземные объекты по обогащению урана, которые, как пишут СМИ, производят сырье для ядерного оружия.