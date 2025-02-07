СМИ: США передадут Израилю «мать всех бомб»

Как предполагает Bild, Трамп мог изменить свою позицию в отношении поставок этих бомб в том числе из-за сообщений о том, что Корпус стражей исламской революции планировал убить его. «Если бы они это сделали, их бы уничтожили. Я оставил инструкции, от Тегерана ничего не останется», — сказал Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете.