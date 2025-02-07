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СМИ: США передадут Израилю «мать всех бомб»

Президент США Дональд Трамп хочет доставить «мать всех бомб» в Израиль. Ее можно будет использовать для уничтожения подземных бункеров и ядерных объектов Ирана, пишут немецкие СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Department of Defense
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно Bild, «кризисный менеджер» Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил, что США поставят Израилю одну из самых мощных систем неядерного оружия. MOAB — фугасная авиационная 11-тонная бомба, созданная в 2002—2003 годы.

Ее почтительно именуют «матерью всех бомб», и она остается одной из самых мощных авиабомб обычного типа.

Мегабомбы были в «списке желаний» израильтян с начала 2000-х годов. Однако американские президенты — от Джорджа Буша — младшего до Джо Байдена — отвергали их экспорт. Трамп в свой первый президентский срок тоже отклонил эту просьбу Тель-Авива.

Как предполагает Bild, Трамп мог изменить свою позицию в отношении поставок этих бомб в том числе из-за сообщений о том, что Корпус стражей исламской революции планировал убить его. «Если бы они это сделали, их бы уничтожили. Я оставил инструкции, от Тегерана ничего не останется», — сказал Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете.

Планируемая поставка рассматривается как признак будущей конфронтации Израиля с Тегераном, пишет NAU. Ранее военные аналитики полагали, что у израильской армии недостаточно возможностей для уничтожения ядерной программы Ирана.

Но с помощью MOAB израильская армия может атаковать иранские подземные объекты по обогащению урана, которые, как пишут СМИ, производят сырье для ядерного оружия.