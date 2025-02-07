Алексей Беспрозванных опроверг слухи о грядущих проблемах в энергосистеме Калининградской области

«Я вижу, что в чатах и соцсетях пытаются запускать слухи о грядущих проблемах на нашей стороне. Как и прежде, прошу доверять только официальным источникам информации. В нашем регионе все готово. Энергетическая система по решению нашего президента модернизируется уже больше 10 лет», — сказал глава региона.