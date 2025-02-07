Алексей Беспрозванных опроверг слухи о грядущих проблемах в энергосистеме Калининградской области

Губернатор Алексей Беспрозванных записал видеообращение к калининградцам на тему энергобезопасности региона. 8 февраля республики Прибалтики начинают выход из единого энергокольца, куда входила и калининградская область.
«Я вижу, что в чатах и соцсетях пытаются запускать слухи о грядущих проблемах на нашей стороне. Как и прежде, прошу доверять только официальным источникам информации. В нашем регионе все готово. Энергетическая система по решению нашего президента модернизируется уже больше 10 лет», — сказал глава региона.
В Калининградской области построены и сданы в эксплуатацию четыре ТЭС (Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская), функционирует Калининградская ТЭЦ-2. Создан необходимый резерв мощности, общая протяженность электросетей — более 19 тыс. км.
По словам губернатора, наши энергетики готовы к любым сценариям, а всевозможные тренировки проводились в Калининградской области неоднократно.
«С точки зрения людей и работы учреждений и предприятий ничего не изменится», — заверил губернатор.
Ранее мы писали о том, что энергосистема Калининградской области с 8 февраля перейдет на автономный режим работы. Связано это с выходом Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).