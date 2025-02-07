Моди проведет переговоры с Трампом

После прихода в Белый дом Дональд Трамп начал реализовывать обещанную им ранее «операцию по депортации мигрантов». 21 января иммиграционная и таможенная служба США начала задержания мигрантов. В первую волну попали в том числе нелегальные мигранты из Индии. По данным СМИ, на военном борту, который 5 февраля прибыл в индийский Амритсар, могло находиться от 100 до 205 человек.