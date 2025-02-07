Мэр Екатеринбурга расширил территорию единственной в городе шиитской мечети

5 февраля мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о расширении территории возле религиозного центра «14 святых». Мечеть находится на Базовом переулке, 17, и является единственной шиитской мечетью в городе. Всего в Свердловской области три шиитских мечети — в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле и в Невьянске. Постановление опубликовано на сайте администрации города.
— Предоставить разрешение для религиозного использования земельного участка, расположенного в границах территориальной зоны по адресу Базовый переулок, 17, — сказано в документе.
Мечеть «14 святых» начали строить в 2014 году. Спустя несколько лет она стала работать в формате азербайджанского духовно-культурного центра.
Если выдано разрешение для религиозного использования, то застройщик вправе возвести на земле пристрои к мечети, религиозные учебные заведения и центры, дом для священнослужителей, а также здания, необходимые для функционирования религиозного объекта.