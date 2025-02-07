Глава МО Сирии Абу Касра допустил сохранение баз РФ, если это будет выгодно

Отношения между Россией и новыми сирийскими властями улучшились, заявил глава минобороны страны Мурхаф Абу Касра. Он допустил сохранение российских военных баз при условии, что это будет «выгодно» республике. По словам Абу Касры, двусторонние отношения будут восстанавливаться, но так, чтобы в первую очередь они отвечали интересам Сирии, а уже затем России. Ранее сирийские власти говорили о некой «компенсации», которая требуется от Москвы для «восстановления доверия». России принадлежат пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и авиабаза Хмеймим.