Токаев вновь напомнил банкам об интересах государства

Правительство выступило с инициативой вовлечения банковской ликвидности за счет субсидирования ставок по кредитам. Финансовому сектору предстоит активнее подключаться к решению этой задачи. Правительство проработает создание гарантийного фонда. Будут задействованы «длинные» деньги Единого накопительного пенсионного фонда. Этого недостаточно, нужны другие конкретные предложения для стимулирования роста кредитования реального сектора.
Токаев не разделяет опасений по поводу того, что из Национального фонда Казахстана «заимствуется слишком много и часто».
Это происходит в силу сложившихся обстоятельств. Но я не вижу причин для того, чтобы бить в колокола, дескать, произошла какая-то кризисная ситуация. А для чего мы создавали Фонд? Другое дело, что средства Фонда не должны использоваться на цели, которые не подкреплены задачами государственной важности.
При этом он уверен, что банки «должны активнее вкладывать средства в развитие экономики, идти навстречу бизнесу». Касым-Жомарт Токаев отметил, что в стране по-прежнему быстро растет объем потребительского кредитования, который в прошлом году увеличился на 33%, в то время, как число проблемных заемщиков превысило полтора миллиона человек.
Нужно помочь нашим гражданам выбраться из долговой ямы. Это важный политический вопрос. Одновременно мы должны укреплять систему финансового образования, особенно среди подрастающего поколения. В этой связи банкам следует усилить работу по рефинансированию проблемных займов, не допускать роста их количества. Особое внимание нужно уделить кредитам, оформленным на граждан в результате мошеннических схем.
Токаев обратился к банкирам с недвусмысленной просьбой повысить активность в секторе реального бизнеса.