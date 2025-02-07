Пресс-секретарь президента опроверг слухи о массовых сокращениях в госучреждениях

Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов опроверг эту информацию, отметив, что оптимизация штата — это постоянный процесс во всех структурах госуправления, от Администрации президента до региональных ведомств.
«Главная цель [этого процесса] — сокращение дублирующих функций, повышение эффективности системы государственного управления и деятельности госслужащих, а также обеспечение рационального и экономного использования бюджетных средств во всех ведомствах», — подчеркнул он.
Однако, по его словам, окончательные объемы и масштабы оптимизации станут известны только после проведения соответствующих исследований и анализов.
«В связи с этим, просим средства массовой информации, блогеров и пользователей социальных сетей при распространении информации по данной теме опираться только на официальные источники», — подчеркнул он.