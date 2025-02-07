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Путин предложил Совбезу обсудить развитие Калининградской области

Путин предложил Совбезу обсудить условия для развития Калининградской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ обсудить вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого развития Калининградской области.

«Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области. Есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета безопасности. Поэтому пообсуждаем с учетом специфики самого региона все эти вопросы», — сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.

После этого президент передал слово для доклада вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Путин Владимир