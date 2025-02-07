Путин предложил Совбезу обсудить развитие Калининградской области

«Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области. Есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета безопасности. Поэтому пообсуждаем с учетом специфики самого региона все эти вопросы», — сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.