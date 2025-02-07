МИД Франции пересмотрит порядок аккредитации журналистов из РФ

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что посольство Франции в России два раза подряд отказало в выдаче визы для работы в Париже журналисту «Комсомольской правды» Александру Куделе. Как указала Захарова, РФ официально информировала французскую сторону, что вынуждена принять ответные меры, если Париж не пересмотрит свое решение. Она также добавила, что «жребий пал на постоянного корреспондента Le Monde в России Кенеля, аккредитация которого как раз требовала технического продления», отметив, что «никакого политического подтекста в этом выборе не было».