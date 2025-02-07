Telegraph: в НАТО обсуждают отправку войск в Гренландию на фоне угроз Трампа

На переговорах шла речь о том, «как поступить с войсками НАТО» в случае, если Дональд Трамп решится захватить остров силовым путем, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. В частности, обсуждался вопрос, могут ли члены объединения в случае американского вторжения в другое государство-член НАТО применять 5-ю статью Североатлантического договора, которая гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса, отмечает The Telegraph.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщал, что власти страны начали обсуждать с Данией размещение европейских войск в Гренландии в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа присоединить датскую автономию. По словам главы МИД Франции, Париж готов оказать поддержку (с размещением европейских войск в Гренландии.— «Ъ») Дании в случае, если та попросит ее о помощи.
В декабре 2024 года Дональд Трамп заявил о намерении купить Гренландию, которая является автономной частью Дании. На этом фоне министр обороны Дании объявил о планах увеличить расходы на защиту острова. Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде заявлял, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США.