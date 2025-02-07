Радий Хабиров встретился с премьер-министром Беларуси Романом Головченко

Предметно обсудили кооперацию по самым крупным нашим предприятиям. Планируем развивать программу «Башкирско-белорусское долголетие». В этом году по ней сюда приедут почти 1,5 тысячи наших серебряных туристов. В свою очередь, мы предложили Правительству Беларуси организовать программу, зеркальную нашему «Башкирско-белорусскому долголетию». Мы бы хотели, чтобы туристы из этой страны тоже приезжали к нам в республику. В год 80-летия Великой Победы планируем организовать первые туры по местам боевой славы в Беларуси для наших школьников. Договорились развивать сотрудничество в сфере спорта. В частности, провести в нашем Дворце борьбы большой юношеский турнир по некоторым видам борьбы.