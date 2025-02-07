Радий Хабиров встретился с премьер-министром Беларуси Романом Головченко

Радий Хабиров отметил в своей публикации в соцсетях, что во время встречи стороны прошлись по основным положениям дорожной карты, по проблемным точкам, которые могут возникать по разным причинам.
Предметно обсудили кооперацию по самым крупным нашим предприятиям. Планируем развивать программу «Башкирско-белорусское долголетие». В этом году по ней сюда приедут почти 1,5 тысячи наших серебряных туристов. В свою очередь, мы предложили Правительству Беларуси организовать программу, зеркальную нашему «Башкирско-белорусскому долголетию». Мы бы хотели, чтобы туристы из этой страны тоже приезжали к нам в республику. В год 80-летия Великой Победы планируем организовать первые туры по местам боевой славы в Беларуси для наших школьников. Договорились развивать сотрудничество в сфере спорта. В частности, провести в нашем Дворце борьбы большой юношеский турнир по некоторым видам борьбы.
Глава республики отметил, что каждый вопрос башкирская делегация старается довести до логического завершения.
С Беларусью мы уже прошли первый этап отношений, когда налаживали контакты, искали инструменты для организации работы, изучали потенциал друг друга. Сейчас — период более глубокой кооперации и интенсивных действий. Очень важно, что в этом заинтересованы обе стороны.
Напомним, Радий Хабиров вместе с официальной делегации Башкирии находится с рабочим визитом в Беларуси.