Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии по ЧС в Черном море

В Анапе в хуторе Воскресенском площадка временного накопления приняла свыше 137 тысяч тонн замазученной смеси. Более 45 тысяч тонн — уже направили на утилизацию. Кроме того, на месте в круглосуточном режиме продолжается просев песка с малым содержанием нефтепродуктов с помощью установки «Грохот». Через нее уже прошло более 20 тысяч тонн песка. Перспективы по использованию очищенного песка проработаны совместно с Минприроды России.