Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии по ЧС в Черном море

Сейчас, уже после полной откачки мазута с кормовой части «Волгонефти-239», ведется демонтаж внешних и внутренних конструкций судна. Демонтировано порядка 10% общего тоннажа кормы. Работы должны быть завершены до 31 марта текущего года.
— Все намеченные и утвержденные планы реализуются в полном объеме. Мы продолжаем оценивать варианты подъема затонувших фрагментов «Волгонефти-239» и танкера «Волгонефть-212» с учетом оценки всех необходимых требований экологической безопасности. В феврале определимся с решением по этому вопросу, — отметил Виталий Савельев.
На пляжной территории Анапы и Темрюкского района продолжается устройство защитного вала, проложено более 30 км, из которых более 15 км накрыты сетями. Основная функция этого сооружения — защита побережья от загрязнений нефтепродуктами в результате возможных выбросов из акватории, в том числе во время неблагоприятных погодных условий.
Данные регулярных замеров проб воздуха, питьевой воды, биоресурсов остаются в норме.
В Краснодарском крае работа продолжается в соответствии с поручениями правительственной комиссии. В Темрюкском районе, пока собственник разбирает кормовую часть «Волгонефти-239» у мыса Панагия, поддерживают в рабочем состоянии подъездной путь и обвалование танкера.
В Анапе в хуторе Воскресенском площадка временного накопления приняла свыше 137 тысяч тонн замазученной смеси. Более 45 тысяч тонн — уже направили на утилизацию. Кроме того, на месте в круглосуточном режиме продолжается просев песка с малым содержанием нефтепродуктов с помощью установки «Грохот». Через нее уже прошло более 20 тысяч тонн песка. Перспективы по использованию очищенного песка проработаны совместно с Минприроды России.