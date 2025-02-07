Минюст объявил журналиста Валерия Панюшкина иностранным агентом

Министерство юстиции России вечером 7 февраля внесло в реестр иностранных агентов журналистов Валерия Панюшкина и Анастасию Голубеву, а также проект Зона солидарности. В реестр также вошли правозащитница Светлана Осипова, украинский политтехнолог Михаил Шейтельман, политик Анастасия Шевченко и политолог Ирина Бусыгина.