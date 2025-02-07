Согласно сообщению Минюста, внесенные в реестр распространяли ложную информацию о решениях российских властей, формировали негативный образ российской армии, выступали против военной операции на Украине, сотрудничали с нежелательными организациями и принимали участие в создании материалов иностранных агентов.
Минюст объявил журналиста Валерия Панюшкина иностранным агентом
Министерство юстиции России вечером 7 февраля внесло в реестр иностранных агентов журналистов Валерия Панюшкина и Анастасию Голубеву, а также проект Зона солидарности. В реестр также вошли правозащитница Светлана Осипова, украинский политтехнолог Михаил Шейтельман, политик Анастасия Шевченко и политолог Ирина Бусыгина.