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Минюст объявил журналиста Валерия Панюшкина иностранным агентом

Министерство юстиции России вечером 7 февраля внесло в реестр иностранных агентов журналистов Валерия Панюшкина и Анастасию Голубеву, а также проект Зона солидарности. В реестр также вошли правозащитница Светлана Осипова, украинский политтехнолог Михаил Шейтельман, политик Анастасия Шевченко и политолог Ирина Бусыгина.

Источник: РИА "Новости"

Согласно сообщению Минюста, внесенные в реестр распространяли ложную информацию о решениях российских властей, формировали негативный образ российской армии, выступали против военной операции на Украине, сотрудничали с нежелательными организациями и принимали участие в создании материалов иностранных агентов.