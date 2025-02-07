Игнатьев: ущерб от энергокризиса в Приднестровье составит десятки миллионов долларов

По предварительным оценкам, потери могут составить десятки миллионов долларов. Сохранение особого режима является вынужденной необходимостью.
Он подчеркнул, что кризис уже нанес удар по экономике республики, и добавил, что промышленные предприятия региона продолжают простаивать. В то же время экспорт из Приднестровья в Россию с 2021 года упал в четыре раза из-за блокады со стороны Кишинева, напомнил чиновник.
Существуют и объективные сложности с логистикой. В результате приднестровский экспорт в Россию с 2021 года сократился в 4 раза.
По его словам, российско-приднестровское сотрудничество осложнилось в результате действий со стороны молдавских властей. При этом он отметил, что российская сторона предложила выделить кредит для оплаты поставок в регион газа с европейских рынков.
Россия с самого начала кризиса делает все для того, чтобы помочь Приднестровью, не только содействовав выработке практической конструкции поставок газа с европейских рынков, но и согласившись выделить кредит для их оплаты. О деталях этой помощи говорить преждевременно, однако речь идет о финансировании объемов, необходимых исключительно для внутреннего потребления.