Игнатьев: ущерб от энергокризиса в Приднестровье составит десятки миллионов долларов

Россия с самого начала кризиса делает все для того, чтобы помочь Приднестровью, не только содействовав выработке практической конструкции поставок газа с европейских рынков, но и согласившись выделить кредит для их оплаты. О деталях этой помощи говорить преждевременно, однако речь идет о финансировании объемов, необходимых исключительно для внутреннего потребления.