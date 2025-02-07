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Игнатьев: ущерб от энергокризиса в Приднестровье составит десятки миллионов долларов

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Потери от энергетического кризиса в Приднестровье могут составить десятки миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

Источник: Sputnik.md

По предварительным оценкам, потери могут составить десятки миллионов долларов. Сохранение особого режима является вынужденной необходимостью.

сказал Игнатьев

Он подчеркнул, что кризис уже нанес удар по экономике республики, и добавил, что промышленные предприятия региона продолжают простаивать. В то же время экспорт из Приднестровья в Россию с 2021 года упал в четыре раза из-за блокады со стороны Кишинева, напомнил чиновник.

Существуют и объективные сложности с логистикой. В результате приднестровский экспорт в Россию с 2021 года сократился в 4 раза.

сказал Игнатьев в беседе с агентством

По его словам, российско-приднестровское сотрудничество осложнилось в результате действий со стороны молдавских властей. При этом он отметил, что российская сторона предложила выделить кредит для оплаты поставок в регион газа с европейских рынков.

Россия с самого начала кризиса делает все для того, чтобы помочь Приднестровью, не только содействовав выработке практической конструкции поставок газа с европейских рынков, но и согласившись выделить кредит для их оплаты. О деталях этой помощи говорить преждевременно, однако речь идет о финансировании объемов, необходимых исключительно для внутреннего потребления.

сказал глава приднестровского ведомства
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