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TNI: в США предлагают создать индо-тихоокеанский аналог НАТО для защиты от Китая

Настало время создать в Индо-Тихоокеанском регионе надежный оборонительный альянс, который сможет сдержать гегемонистские замыслы Китая, — Организацию Индо-Тихоокеанского договора, пишет The National Interest.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Национальным интересам США и Японии отвечает появление в Индо-Тихоокеанском регионе институциональных механизмов, которые гарантируют надежное сдерживания противников. Таким механизмом может стать — по аналогии с НАТО — Организация Индо-Тихоокеанского договора, или ИПТО, говорится в статье.

США и Япония, согласно TNI, должны войти в историю, создав ИПТО вместе с другими странами-учредителями, включая Австралию, Филиппины, Великобританию, Канаду, Францию и Новую Зеландию.

Особый статус партнера могли бы получить такие региональные государства, как Индия, Южная Корея и Вьетнам.

Главенствующую роль в ИПТО будут играть США.

Плюсы для США заключаются в том, что их военный потенциал, влияние и охват будут значительно усилены благодаря наличию двух мощных альянсов коллективной безопасности — НАТО и ИПТО — по обе стороны оси Китай-Россия.

ИПТО станет ответом на растущее военно-гражданское партнерство между Китаем и Россией, включая Иран и Северную Корею. Члены ИПТО, по мнению TNI, могут:

  • заниматься сдерживанием гибридных или кибератак, включая меры по обеспечению безопасности критически важной инфраструктуры;
  • обмениваться разведывательными данными;
  • работать над совместимостью систем и стратегическим планированием;
  • налаживать взаимодополняющее, скоординированное и интегрированное оборонное производство.

Приоритетом ИПТО станет обеспечение безопасности островов Океании, которые простираются от Австралии до Южной Америки.

Эти острова обеспечивают непрерывное экономическое и военное присутствие США в Тихом океане и являются неотъемлемой частью защиты островной цепи.

Кроме того, члены ИПТО могли бы укреплять энергетическую и экономическую безопасность региона.

Энергетическая безопасность имеет решающее значение для экономического роста региона. Вашингтон и его союзники имеют исключительное преимущество перед Китаем в экспорте энергоносителей и могли бы поставлять в регион американский природный газ и гражданские ядерные технологии, включая небольшие модульные реакторы.

Экономическую безопасность ИПТО могла бы обеспечить в критически важных областях, таких как полупроводники, искусственный интеллект, финансовые технологии, облачные вычисления и коммуникации, фармацевтика, важнейшие полезные ископаемые, аккумуляторы, судостроение и гражданская авиация.

Согласно TNI, если ИПТО не будет создана, нестабильность в Индо-Тихоокеанском регионе окажет серьезное прямое воздействие на соседние Индо-Средиземноморский и Арктический регионы и существенно подорвет мировую экономику.

Следовательно, вопрос с ИПТО должен быть решен в кратчайшие сроки, а членам новой организации необходимо будет на всех уровнях укрепить связи между Индо-Тихоокеанским регионом, Индо-Средиземноморьем и Свободным Севером, который включает Арктический и Балтийский регионы. Только это, как говорится в статье, позволит говорить об устойчивости всех трех театров военных действий и ограничить маневренность связующего звена Китай-Россия-Иран-Северная Корея на общем пространстве.

НАТО