TNI: в США предлагают создать индо-тихоокеанский аналог НАТО для защиты от Китая

Следовательно, вопрос с ИПТО должен быть решен в кратчайшие сроки, а членам новой организации необходимо будет на всех уровнях укрепить связи между Индо-Тихоокеанским регионом, Индо-Средиземноморьем и Свободным Севером, который включает Арктический и Балтийский регионы. Только это, как говорится в статье, позволит говорить об устойчивости всех трех театров военных действий и ограничить маневренность связующего звена Китай-Россия-Иран-Северная Корея на общем пространстве.