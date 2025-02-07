TNI: в США предлагают создать индо-тихоокеанский аналог НАТО для защиты от Китая

Особый статус партнера могли бы получить такие региональные государства, как Индия, Южная Корея и Вьетнам.
Главенствующую роль в ИПТО будут играть США.
ИПТО станет ответом на растущее военно-гражданское партнерство между Китаем и Россией, включая Иран и Северную Корею. Члены ИПТО, по мнению TNI, могут:
- заниматься сдерживанием гибридных или кибератак, включая меры по обеспечению безопасности критически важной инфраструктуры;
- обмениваться разведывательными данными;
- работать над совместимостью систем и стратегическим планированием;
- налаживать взаимодополняющее, скоординированное и интегрированное оборонное производство.
Эти острова обеспечивают непрерывное экономическое и военное присутствие США в Тихом океане и являются неотъемлемой частью защиты островной цепи.
Кроме того, члены ИПТО могли бы укреплять энергетическую и экономическую безопасность региона.
Энергетическая безопасность имеет решающее значение для экономического роста региона. Вашингтон и его союзники имеют исключительное преимущество перед Китаем в экспорте энергоносителей и могли бы поставлять в регион американский природный газ и гражданские ядерные технологии, включая небольшие модульные реакторы.
Экономическую безопасность ИПТО могла бы обеспечить в критически важных областях, таких как полупроводники, искусственный интеллект, финансовые технологии, облачные вычисления и коммуникации, фармацевтика, важнейшие полезные ископаемые, аккумуляторы, судостроение и гражданская авиация.
Согласно TNI, если ИПТО не будет создана, нестабильность в Индо-Тихоокеанском регионе окажет серьезное прямое воздействие на соседние Индо-Средиземноморский и Арктический регионы и существенно подорвет мировую экономику.
Следовательно, вопрос с ИПТО должен быть решен в кратчайшие сроки, а членам новой организации необходимо будет на всех уровнях укрепить связи между Индо-Тихоокеанским регионом, Индо-Средиземноморьем и Свободным Севером, который включает Арктический и Балтийский регионы. Только это, как говорится в статье, позволит говорить об устойчивости всех трех театров военных действий и ограничить маневренность связующего звена Китай-Россия-Иран-Северная Корея на общем пространстве.