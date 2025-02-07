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Туск отказался соблюдать пакт ЕС и принимать в Польше мигрантов

Польша не будет соблюдать принятый Европейским союзом (ЕС) «Пакт о миграции» и принимать у себя мигрантов. Об этом 7 февраля заявил премьер-министр страны Дональд Туск в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

Источник: AP 2024

Он отметил, что эта позиция находит понимание в ЕК. Польша уже приняла почти 2 млн украинских беженцев и не планирует «принимать на себя никаких очередных обязательств», подчеркнул Туск.

«Я попросил министерство внутренних дел и администрации, а также министерство юстиции представить быстрый план немедленного реагирования на организованную преступность, совершаемую иностранцами. Любой, кто посетит Польшу и грубо нарушит закон, будет депортирован», — передает слова польского премьера радиостанция RMF24.

Ранее, 4 февраля, министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что страна не собирается принимать мигрантов и оплачивать за это штрафы. Он добавил, что уровень преступности в Польше обусловлен притоком иностранцев.

До этого, 5 января, сообщалось, что польские силовики ночью избили и выбросили на границу с Белоруссией сенегальца. В декабре 2024 года белорусские пограничники нашли на границе с Польшей четырех избитых беженцев из Марокко и Египта.

Еще в мае прошлого года Туск заявил, что страна не будет принимать нелегальных мигрантов в рамках принятого Советом ЕС «Пакта о миграции». Он подчеркнул, что республика голосовала против «Пакта о миграции». Премьер-министр также отметил, что переговоры об этом пакте велись и предыдущим польским правительством.

ЕС