Туск отказался соблюдать пакт ЕС и принимать в Польше мигрантов

Он отметил, что эта позиция находит понимание в ЕК. Польша уже приняла почти 2 млн украинских беженцев и не планирует «принимать на себя никаких очередных обязательств», подчеркнул Туск.
«Я попросил министерство внутренних дел и администрации, а также министерство юстиции представить быстрый план немедленного реагирования на организованную преступность, совершаемую иностранцами. Любой, кто посетит Польшу и грубо нарушит закон, будет депортирован», — передает слова польского премьера радиостанция RMF24.
Ранее, 4 февраля, министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что страна не собирается принимать мигрантов и оплачивать за это штрафы. Он добавил, что уровень преступности в Польше обусловлен притоком иностранцев.
До этого, 5 января, сообщалось, что польские силовики ночью избили и выбросили на границу с Белоруссией сенегальца. В декабре 2024 года белорусские пограничники нашли на границе с Польшей четырех избитых беженцев из Марокко и Египта.
Еще в мае прошлого года Туск заявил, что страна не будет принимать нелегальных мигрантов в рамках принятого Советом ЕС «Пакта о миграции». Он подчеркнул, что республика голосовала против «Пакта о миграции». Премьер-министр также отметил, что переговоры об этом пакте велись и предыдущим польским правительством.