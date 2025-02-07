Туск отказался соблюдать пакт ЕС и принимать в Польше мигрантов

Еще в мае прошлого года Туск заявил, что страна не будет принимать нелегальных мигрантов в рамках принятого Советом ЕС «Пакта о миграции». Он подчеркнул, что республика голосовала против «Пакта о миграции». Премьер-министр также отметил, что переговоры об этом пакте велись и предыдущим польским правительством.