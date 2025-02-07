На Украине назначили нового замминистра обороны

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Кабмин Украины назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, которого Владимир Зеленский уволил с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности, новым заместителем министра обороны страны, заявил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.