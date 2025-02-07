На Украине назначили нового замминистра обороны

Зеленский ранее в пятницу уволил Мойсюка с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.
«Кабинетом министров Украины Мойсюк Евгений Георгиевич назначен заместителем министра обороны Украины», — написал Мельничук в своем Telegram-канале.
По его данным, новым заместителем министра обороны также назначена Валерия Чуркина, заместителем министра социальной политики — Владимир Василенко, государственным секретарем кабинета министров — Александр Ярема, первым заместителем председателя государственного агентства лесных ресурсов — Владимир Бучка.