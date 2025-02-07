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На Украине назначили нового замминистра обороны

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Кабмин Украины назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, которого Владимир Зеленский уволил с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности, новым заместителем министра обороны страны, заявил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Источник: AP 2024

Зеленский ранее в пятницу уволил Мойсюка с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.

«Кабинетом министров Украины Мойсюк Евгений Георгиевич назначен заместителем министра обороны Украины», — написал Мельничук в своем Telegram-канале.

По его данным, новым заместителем министра обороны также назначена Валерия Чуркина, заместителем министра социальной политики — Владимир Василенко, государственным секретарем кабинета министров — Александр Ярема, первым заместителем председателя государственного агентства лесных ресурсов — Владимир Бучка.