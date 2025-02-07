Трамп и Исиба обсудят оборонное сотрудничество и совместные учения США и Японии

На встрече лидеры также затронут вопросы сотрудничества в сферах инвестиций и энергетики. По словам источника Reuters, будут обсуждаться кибербезопасность, сотрудничество в космосе и возможности совместного ведения бизнеса в областях искусственного интеллекта и полупроводников.