Радий Хабиров рассказал СМИ о новом витке дружбы между Башкирией и Беларусью

Если рассматривать последние несколько лет отношений между Башкирией и Беларусью, можно сказать, что две республики прошли начальный этап, когда изучался потенциал друг друга, налаживались контакты, формировались необходимые институты и структуры для организации работы. Об этом заявил Глава Башкирии Радий Хабиров во время встречи с журналистами в Минске. Он отметил, что сейчас Башкирия и Беларусь вышли на траекторию более глубокой кооперации и очень интенсивных взаимных встречных действий.
Напомним, делегация Башкирии, которую возглавляет руководитель республики Радий Хабиров, прибыла 6 февраля с официальным визитом в Беларусь. Как сообщили в пресс-службы Главы региона, целью визита является развитие взаимодействия между органами власти и бизнесом Башкортостана и Беларуси в различных отраслях экономики, расширение промышленной кооперации, культурно-гуманитарного и туристического обмена.
"На встречах обсуждали основные положения нашей дорожной карты по развитию сотрудничества. Потому что если мы о чём-то договорились, то должны выполнять поставленные задачи. Например, мы идём по пути открытия нашего рынка для белорусских товаров лёгкой промышленности. Поэтому договорились, эту работу будем вести более интенсивно.
Посмотрели, как идут дела по крупным нашим предприятиям в части кооперации. Например, совместный проект МАЗа и Уфимского троллейбусно-трамвайного завода по выпуску троллейбусов. Здесь всё, в принципе, хорошо.
Предметно обсудили сферу туризма. Мы открыли для наших жителей серебряного возраста возможность приезжать сюда в рамках программы «Башкирско-белорусское долголетие». И сейчас предложили Правительству Беларуси организовать аналогичную программу и для своих ветеранов. Ведь когда приезжают туристы, работает и экономика — проживание, питание, сувениры. Поэтому белорусская сторона изучит свои возможности в этой части.
Мы со своей стороны подтверждаем, что бюджет «Башкирско-белорусского долголетия» на этот год позволит охватить порядка 1,5 тысячи наших жителей, которые смогут приехать сюда. Это, кстати, будет работать и на заполняемость прямых авиарейсов из Уфы в Минск. С марта 2025 года самолёты по этому маршруту начнут летать два раза в неделю, что будет удобнее для туристов.
Кроме того, предметно обсудили проекты в области спорта. Договорились организовать большой юношеский турнир по некоторым видам борьбы на площадке нашего нового Дворца борьбы.
В целом каждый вопрос стараемся довести до логического завершения, либо снять его с повестки, если он «не работает». Такое тоже бывает", — подвёл итоги Радий Хабиров.
Глава Башкирии сообщил представителям СМИ, что республика видит высокие компетенции в той или иной отрасли белорусской промышленности.
«В частности, в машиностроении. Однако сейчас мы проходим непростой период для экономики страны. Поэтому я и сказал Премьер-министру Беларуси, что мы пока не планируем закупать у них технику — ни аграрную, ни коммунальную, ни строительную — в силу ограниченных возможностей бюджета. Нам тут же предложили выгодные финансовые инструменты для приобретения белорусской техники — строительной, коммунальной и сельскохозяйственной. После поездки я дам поручение своим коллегам проанализировать новое предложение. Жизнь же не останавливается. Поля надо убирать, дороги и тротуары надо чистить. Поэтому если нам предлагают хороший финансовый продукт, мы на это пойдём, — сказал Радий Хабиров. — В целом каждый день создаются новые проекты, новые идеи. Потому что после периода, скажем так, “притирки” наш бизнес поверил, что в Беларуси можно работать. Здесь их встречают без всяких бюрократических проблем. То же самое и у нас. Эту мы задачу тоже решили».
Радий Хабиров также рассказал о договорённостях, туристических маршрутах и других проектах, связанных с празднованием 80-летия Победы.
«Нам здесь очень помогает Посол Российской Федерации в Беларуси Борис Вячеславович Грызлов. Он обратился к нам с предложением, чтобы мы пригласили — и мы такое приглашение отправим — представителей Республики Беларусь принять участие в праздновании Дня Победы. А мы в случае приглашения белорусской стороной можем принять участие в мероприятии “Беларусь помнит”. Это наша общая Победа, здесь мы едины. Ну и, наверное, в рамках этих юбилейных мероприятий начнём организовывать школьные туры по местам Боевой Славы, которые впоследствии могут стать постоянно действующими, как это было раньше в Советском Союзе», — сказал Радий Хабиров.