Радий Хабиров рассказал СМИ о новом витке дружбы между Башкирией и Беларусью

«В частности, в машиностроении. Однако сейчас мы проходим непростой период для экономики страны. Поэтому я и сказал Премьер-министру Беларуси, что мы пока не планируем закупать у них технику — ни аграрную, ни коммунальную, ни строительную — в силу ограниченных возможностей бюджета. Нам тут же предложили выгодные финансовые инструменты для приобретения белорусской техники — строительной, коммунальной и сельскохозяйственной. После поездки я дам поручение своим коллегам проанализировать новое предложение. Жизнь же не останавливается. Поля надо убирать, дороги и тротуары надо чистить. Поэтому если нам предлагают хороший финансовый продукт, мы на это пойдём, — сказал Радий Хабиров. — В целом каждый день создаются новые проекты, новые идеи. Потому что после периода, скажем так, “притирки” наш бизнес поверил, что в Беларуси можно работать. Здесь их встречают без всяких бюрократических проблем. То же самое и у нас. Эту мы задачу тоже решили».