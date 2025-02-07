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Путин с членам Совбеза России обсудил развитие Калининградской области

Алексей Беспрозванных принял участие в совещании президента России с постоянными членами Совета Безопасности о развитии Калининградской области.

Источник: Янтарный край

Мероприятие прошло в формате видеосвязи. На столе у президента была красная папка — то есть материалы носили секретный характер.

В совещании приняли участие председатель Правительства, председатель Совета Федерации, председатель Государственной Думы, министр иностранных дел и другие высокопоставленные чиновники. Владимир Путин обозначил повестку предстоящего обсуждения и сделал акцент на специфике Калининградской области: «Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области. Есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета Безопасности, поэтому пообсуждаем — с учётом специфики самого региона — все эти вопросы», — заявил глава государства.

Отметим, на встречу также были приглашены заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Первой, кому предоставил слово Путин была Голикова.

Путин Владимир