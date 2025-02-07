Путин с членам Совбеза России обсудил развитие Калининградской области

В совещании приняли участие председатель Правительства, председатель Совета Федерации, председатель Государственной Думы, министр иностранных дел и другие высокопоставленные чиновники. Владимир Путин обозначил повестку предстоящего обсуждения и сделал акцент на специфике Калининградской области: «Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области. Есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета Безопасности, поэтому пообсуждаем — с учётом специфики самого региона — все эти вопросы», — заявил глава государства.