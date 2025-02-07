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Король Саудовской Аравии поздравил Лукашенко с победой на выборах

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Мы рады передать Вашему Превосходительству искренние поздравления и выразить наилучшие пожелания успехов и удачи, а дружественному белорусскому народу — дальнейшего прогресса и процветания. Пользуясь случаем, еще раз хотим подчеркнуть особенные отношения между нашими двумя дружественными странами и народами, которые мы стремимся укреплять и развивать во всех областях», — говорится в поздравлении.

Поздравление с победой на выборах также поступило от Наследного принца, Премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда.

Лукашенко Александр