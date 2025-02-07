Король Саудовской Аравии поздравил Лукашенко с победой на выборах

«Мы рады передать Вашему Превосходительству искренние поздравления и выразить наилучшие пожелания успехов и удачи, а дружественному белорусскому народу — дальнейшего прогресса и процветания. Пользуясь случаем, еще раз хотим подчеркнуть особенные отношения между нашими двумя дружественными странами и народами, которые мы стремимся укреплять и развивать во всех областях», — говорится в поздравлении.