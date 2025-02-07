СМИ: оппозиционные белорусские медиа финансировались через USAID

Говорится, что помощь, которая поступала напрямую или же через партнеров USAID, а также от других организаций, финансируемых Соединенными Штатами Америка, являлась источником части их грантовых средств. Теперь же оппозиционные медиа, которые находятся за границей, столкнулись с решением президента США Дональда Трампа, которое связано с заморозкой на 90 дней всех программ помощи другим странам.