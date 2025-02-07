СМИ: оппозиционные белорусские медиа финансировались через USAID

В СМИ сообщили, что оппозиционные белорусские медиа финансировались США, в том числе через USAID (Агентство по международному развитию), пишет БелТА со ссылкой на Associated Press.
Говорится, что помощь, которая поступала напрямую или же через партнеров USAID, а также от других организаций, финансируемых Соединенными Штатами Америка, являлась источником части их грантовых средств. Теперь же оппозиционные медиа, которые находятся за границей, столкнулись с решением президента США Дональда Трампа, которое связано с заморозкой на 90 дней всех программ помощи другим странам.
В сообщении сказано, что белорусские оппозиционеры рассказали, что замороженная помощь США, которую они получали (речь идет примерно о 30 миллионах долларов), составляет больше половины от всего западного финансирования. По данным агентства, данная помощь поступала как от USAID, напрямую или через партнеров, так и от финансируемого правительством США Национального фонда поддержки демократии.
По причине остановки помощи США, десятки неправительственных организаций, а также несколько медиагрупп находятся на грани закрытия. Кроме того, говорится, что из 30 крупных оппозиционных белорусских медиагрупп, которые работают за границей, шесть заявили о том, что полностью лишились финансирования и находятся на грани закрытия.
Ранее Совбезы Беларуси и России высказались о запрете деятельности USAID.
Тем временем МИД отреагировал на информацию о задержании гражданина Беларуси в Испании.
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