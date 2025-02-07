Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нужно соединить два микрорайона Калининграда: Дятлова анонсировала к осени новый автобусный маршрут

Транспорт будет соединять Аксакова и Артиллерийскую.

Источник: Freepik

В Калининграде к осени запустят новый автобусный маршрут. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова.

Транспорт поедет по Молодой Гвардии и соединит два жилых микрорайона: Аксакова и Артиллерийскую. Людей будут возить до школы, которую введут в эксплуатацию к сентябрю, а в будущем — и к новой поликлинике. Сейчас на Благовещенской (параллельной Молодой Гвардии) уже есть детский сад.

«Нужно сделать так, чтобы люди могли ездить на общественном транспорте. Молодая Гвардия строилась к ЧМ-2018. Улица не обустроена остановками для пассажиров. Выйдем и сделаем заездные карманы и павильоны, чтобы дети могли комфортно ожидать автобусы. Новые маршруты появятся, чтобы дети самостоятельно могли добираться», — сказала Дятлова.

Новую школу на 1 100 мест на Благовещенской начали строить в августе 2023 года. Общая стоимость объекта составляет чуть менее 2 млрд рублей. Все работы рассчитывают закончить к открытию учреждения. Оно запланировано на 1 сентября.