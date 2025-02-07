Нужно соединить два микрорайона Калининграда: Дятлова анонсировала к осени новый автобусный маршрут

Транспорт поедет по Молодой Гвардии и соединит два жилых микрорайона: Аксакова и Артиллерийскую. Людей будут возить до школы, которую введут в эксплуатацию к сентябрю, а в будущем — и к новой поликлинике. Сейчас на Благовещенской (параллельной Молодой Гвардии) уже есть детский сад.