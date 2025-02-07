Нужно соединить два микрорайона Калининграда: Дятлова анонсировала к осени новый автобусный маршрут

В Калининграде к осени запустят новый автобусный маршрут. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова.
Транспорт поедет по Молодой Гвардии и соединит два жилых микрорайона: Аксакова и Артиллерийскую. Людей будут возить до школы, которую введут в эксплуатацию к сентябрю, а в будущем — и к новой поликлинике. Сейчас на Благовещенской (параллельной Молодой Гвардии) уже есть детский сад.
«Нужно сделать так, чтобы люди могли ездить на общественном транспорте. Молодая Гвардия строилась к ЧМ-2018. Улица не обустроена остановками для пассажиров. Выйдем и сделаем заездные карманы и павильоны, чтобы дети могли комфортно ожидать автобусы. Новые маршруты появятся, чтобы дети самостоятельно могли добираться», — сказала Дятлова.
Новую школу на 1 100 мест на Благовещенской начали строить в августе 2023 года. Общая стоимость объекта составляет чуть менее 2 млрд рублей. Все работы рассчитывают закончить к открытию учреждения. Оно запланировано на 1 сентября.