Беглов: Обуховский завод досрочно поставит оборудование для метро

«Практически от всех представителей бизнеса слышал, что город очень активно занимается развитием и поддержкой промышленности. У вас один из самых больших Фондов развития промышленности среди регионов — более 11 миллиардов. В этом году вы планируете довести эту цифру до 13 с лишним миллиардов рублей. Предприятия региона показывают опережающий промышленный рост — 110,9% по итогам прошлого года», — подчеркнул он.