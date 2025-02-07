Беглов: Обуховский завод досрочно поставит оборудование для метро

Министр Антон Алиханов отметил активное развитие промышленного сектора города.
«Практически от всех представителей бизнеса слышал, что город очень активно занимается развитием и поддержкой промышленности. У вас один из самых больших Фондов развития промышленности среди регионов — более 11 миллиардов. В этом году вы планируете довести эту цифру до 13 с лишним миллиардов рублей. Предприятия региона показывают опережающий промышленный рост — 110,9% по итогам прошлого года», — подчеркнул он.
Александр Беглов поблагодарил министра за поддержку и выделил значимость подготовки специалистов.
«Мы сегодня работаем над задачей, поставленной Президентом. Это подготовка профессиональных кадров для промышленности. На Обуховском заводе создана одна из лучших практик по работе с вузами и колледжами», — отметил губернатор.
По его словам, большинство предприятий Петербурга обеспечены заказами до 2030 года, а машиностроение занимает треть всего промышленного производства.
Промышленность Северной столицы вносит серьёзный вклад в достижение технологического суверенитета. Ставка Петербурга на импортозамещение полностью отвечает интересам города и страны.
В городе работают более 860 крупных и средних промышленных предприятий, а также 26,6 тыс. малых организаций, обеспечивающих работой 422 тыс. человек. В 2024 году через Фонд развития промышленности выделено более 4,2 млрд рублей поддержки.
На Обуховском заводе губернатор рассказал о досрочном производстве оборудования для метро.
«Мы доложили президенту, что заказали проходческое оборудование у своих производителей — на Обуховском заводе. Один проходческий щит собран досрочно. В этом году предприятие поставит второй щит и другое оборудование для “Метростроя”», — сообщил Беглов.
Ранее в 2024 году завод уже передал метростроителям семь комплектов тюбингоукладчиков разного типа.
Также губернатор отметил достижения сотрудников завода. Молодой ученый Кирилл Мартинсон получил премию Президента РФ за разработку новых технологий, превосходящих зарубежные аналоги.
«Это подтверждение высокого научного потенциала нашего города», — подчеркнул Беглов.
Кроме того, обсуждалось внедрение передовых форматов сотрудничества с промышленными предприятиями, включая офсетные контракты. Губернатор предложил изучить их применение в других регионах.