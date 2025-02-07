ХАМАС 8 февраля освободит троих израильских заложников

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января. В тот же день палестинские группировки отпустили первую группу заложников, в которую вошли три израильские женщины. В ответ Израиль освободил из тюрем 90 палестинских заключенных. Утром 25 января из сектора Газа были освобождены четыре заложницы, которые проходили срочную службу в израильской армии. Израиль в свою очередь выпустил из тюрем 200 палестинцев: 114 из них прибыли на Западный берег реки Иордан, 16 вернулись в Газу, а остальные 70 были депортированы в Египет.