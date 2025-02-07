ХАМАС 8 февраля освободит троих израильских заложников

Соответствующее заявление опубликовал представитель военного крыла ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайда.
«В рамках соглашения об обмене [с Израилем] мы решили в субботу, 8 февраля, отпустить Элиягу Шараби, Ора Леви и Охада Бен-Ами», — написал Абу Убайда в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу ХАМАС объявил, что по-прежнему выполняет условия соглашения о прекращении огня в Газе, но обвинил израильскую сторону в том, что та якобы затягивает выполнение положений гуманитарного протокола сделки и препятствует доставке в анклав палаток, топлива и техники, необходимой для расчистки завалов на улицах городов.
Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января. В тот же день палестинские группировки отпустили первую группу заложников, в которую вошли три израильские женщины. В ответ Израиль освободил из тюрем 90 палестинских заключенных. Утром 25 января из сектора Газа были освобождены четыре заложницы, которые проходили срочную службу в израильской армии. Израиль в свою очередь выпустил из тюрем 200 палестинцев: 114 из них прибыли на Западный берег реки Иордан, 16 вернулись в Газу, а остальные 70 были депортированы в Египет.
30 января в рамках дополнительного раунда обмена были освобождены восемь заложников: трое израильтян и пятеро граждан Таиланда. В обмен на них из израильских мест лишения свободы вышли 110 палестинских заключенных. 1 февраля из Газы вернулись три заложника, один из них — гражданин Израиля, еще двое также являлись гражданами Франции и США. Из израильских тюрем были освобождены 183 палестинца, 8 из них были вывезены на египетскую территорию.