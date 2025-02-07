Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области

«В связи с заявлением губернатора Новгородской области Никитина Андрея Сергеевича о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом вторым части первой статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ “Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации” постановляю: принять отставку губернатора Новгородской области Никитина Андрея Сергеевича по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001-м окончил Государственный университет управления. В 2008 году получил степень MBA Стокгольмской школы экономики, с 2018-го — доктор экономических наук.
Он занимал пост главы региона с 2017-го. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II (2015 год) и I (2020 год) степени.