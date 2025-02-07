Трамп заявил о планах переговорить с Путиным

При этом Трамп вновь заявил о стремлении положить конец кризису на Украине и повторил, что кризис бы не случился, если бы он был на тот момент главой американского государства. Кроме того, глава Белого дома в очередной раз указал на то, что Европа не оказывает достаточной поддержки Украине.