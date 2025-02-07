Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ сказал о поступлении нового оружия в армию Беларуси. — В ближайшее время современные образцы огневого поражения, обнаружения поступят в состав Вооруженных Сил Республики Беларусь, — подчеркнул госсекретарь Совбеза. По словам Вольфовича, для того, чтобы обезопасить страну, необходимо сегодня делать все возможное для того, чтобы Вооруженные Силы соответствовали всем современным требованиям, стандартам, а также были обеспечены современнейшими образцами вооружения и военной техники. Он уточнил, что ставка делается на создание новых современных образцов со стопроцентной локализацией. Государственный секретарь Совета безопасности подчеркнул, что все образцы были сделаны из комплектующих белорусского и российского производства. — Все это поступит в состав наших Вооруженных Сил и существенно поднимет их боевой потенциал, — заявил Александр Вольфович. Ранее Совбез сказал, что обезопасит Беларусь от вооружения США в Польше и Прибалтике. Тем временем ГТК сказал об открытии погранпункта «Берестовица» на границе Беларуси с Польшей. Вместе с тем в Минске прокуратура оштрафовала 38 руководителей фирм из-за дивидендов.