В Тбилиси ждут извинений за критику закона об иноагентах после слов о USAID

ТБИЛИСИ, 7 февраля. /ТАСС/. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что перед страной должны извиниться те, кто критиковал закон об иноагентах, после слов президента США Дональда Трампа о коррупции в Агентстве США по международному развитию (USAID).
«Настало время, чтобы все иностранцы, кто боролся с законом о прозрачности [иностранного влияния], извинился перед грузинским государством и грузинским народом», — написал Папуашвили в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), прикрепив фото Трампа и его цитату о коррупции в USAID.
Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что коррупция в USAID была на невиданном уровне и организацию следует закрыть.
3 февраля администрация США фактически приостановила деятельность USAID. По решению Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь Марко Рубио. Организационные выводы в отношении USAID были сделаны с подачи американского предпринимателя Илона Маска, которого Трамп ранее назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.
Парламент Грузии 14 мая 2024 года принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния», что спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза и США и протесты внутри страны. Лидеры стран ЕС неоднократно призывали отменить закон. Власти Грузии настаивают на том, что закон нужен лишь для финансовой прозрачности, а финансирование из-за рубежа как раз означает реализацию иностранных интересов.