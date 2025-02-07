В Тбилиси ждут извинений за критику закона об иноагентах после слов о USAID

«Настало время, чтобы все иностранцы, кто боролся с законом о прозрачности [иностранного влияния], извинился перед грузинским государством и грузинским народом», — написал Папуашвили в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), прикрепив фото Трампа и его цитату о коррупции в USAID.