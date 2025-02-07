США депортировали в Мексику почти 11 тыс. мигрантов

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. Власти США депортировали почти 11 тыс. мигрантов в Мексику за 18 дней нахождения в должности президента США Дональда Трампа. Об этом заявила мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.
«8 425 мексиканцев и 2 539 граждан других стран», — назвала мексиканский президент число принятых страной мигрантов, депортированных из США с 20 января.
Она добавила, что для репатриации граждан других стран организуются авиарейсы. В частности, в четверг депортированные из США мигранты были доставлены из Мексики в Гондурас.
«Это добровольно, мы окажем поддержку, чтобы они (мигранты — прим. ТАСС) смогли отправиться в страны своего происхождения», — отметила Шейнбаум.
Мексиканский лидер также сообщила, что со всеми мигрантами по возвращению из США проводится собеседование на предмет выявления возможно имевших место нарушений прав депортированных.
Американский президент Дональд Трамп 20 января подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Американский лидер заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы «отразить катастрофическое вторжение» нелегальных мигрантов в страну. Ранее республиканец неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.