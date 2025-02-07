В USAID сочли решение о роспуске «хуже Афганистана»

«Это Афганистан Трампа. Это будет хуже, чем в Афганистане, потому что мы не только выходим без предупреждения, но у нас также есть Илон Маск, который в X называет USAID кучкой преступников, и это отражается на мнении многих правительств в тех местах, где мы работаем», — сказал собеседник.