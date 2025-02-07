Трамп: администрация США проведет чистки в ФБР

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хирургически произведет чистки в Федеральном бюро расследований (ФБР), так как часть сотрудников ведомства коррумпированы.
«Есть ряд коррумпированных агентов, они покинут [ФБР], это будет сделано быстро и очень хирургически», — сказал президент на совместной с премьером Японии Сигэру Исибой пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.
Трамп добавил, что намерен «вернуть репутацию ФБР, которая очень сильно пострадала и была разрушена за последние четыре года».