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Трамп заявил, что расходы на образование при Байдене не были оправданы

При администрации во главе с Джо Байденом страна оказалась на последнем месте в международных рейтингах.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что расходы на образование в стране не оправдывают себя, указывая на то, что под управлением администрации Джо Байдена Соединенные Штаты заняли последнее место в международных рейтингах.

«Больше всех тратим из расчета на ученика, намного больше. Но в последний год Байдена мы в рейтинге оказались на самом последнем месте», — отметил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил, что можно ожидать подобные проверки, которые сейчас проводит департамент эффективности государственного управления (DOGE) в Агентстве по международному развитию USAID, и в Министерстве образования.

Ранее Трамп сообщил, что DOGE, возглавляемый миллиардером Илоном Маском, также займется проверкой расходов Пентагона. Президент подчеркнул потребность в мониторинге финансовых потоков, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность использования государственных средств.