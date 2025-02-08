Новости из зоны СВО. ВС РФ освободили Торецк, боевики ВСУ отступают под Часовым Яром, США сливают Зеленского, 8 февраля

По его словам, только военное давление на нашу страну использовать нельзя, поэтому в ход должны пойти экономика и дипломатия. Усиление санкций он считает одним из рычагов, который сможет усадить Россию за стол переговоров. Хотя президент Владимир Путин неоднократно подтверждал, что мы готовы вести диалог о мире. Келлог заявляет, что можно дальше усиливать рестрикции против добычи и экспорта нефти. Больше похоже, что Трамп готовится ввести новые ограничения, прикрыв их идеей давления на Россию ради достижения мира.