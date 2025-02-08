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Пентагон: Британия впервые возглавит заседание по Украине

Заседание состоится 12 февраля в Брюсселе.

Источник: Аргументы и факты

Пентагон подтвердил, что Великобритания впервые возглавит заседание контактной группы по вопросам Украины, которое запланировано на 12 февраля в Брюсселе.

Во время встречи министр обороны США Пит Хегсет намерен подтвердить приверженность администрации президента Дональда Трампа скорейшему дипломатическому завершению конфликта на Украине.

Также будет акцентировано внимание на необходимости усиления европейского лидерства в вопросах безопасности и поддержки Украины.

Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН проведет два заседания по Украине в феврале: 17 и 24 числа. Об этом рассказал первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.