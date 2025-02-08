Пентагон: Британия впервые возглавит заседание по Украине

Пентагон подтвердил, что Великобритания впервые возглавит заседание контактной группы по вопросам Украины, которое запланировано на 12 февраля в Брюсселе.
Во время встречи министр обороны США Пит Хегсет намерен подтвердить приверженность администрации президента Дональда Трампа скорейшему дипломатическому завершению конфликта на Украине.
Также будет акцентировано внимание на необходимости усиления европейского лидерства в вопросах безопасности и поддержки Украины.
Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН проведет два заседания по Украине в феврале: 17 и 24 числа. Об этом рассказал первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.