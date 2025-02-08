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На Украине будут набирать в ряды ВС 18-летних новобранцев по спецконтракту

Владимир Зеленский утверждает, что мобилизовать мужчин от 18 до 24 лет не планируется, они будут подписывать контракт только по собственному желанию.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский объявил о подготовке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в целях восполнения потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Боевые бригады, опытные, совместно с Министерством обороны работают над вариантом контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет», — сказал он в интервью агентству Reuters. «Это специальный контракт. Будет много льгот, также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение. Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни», — сообщил Зеленский.

По его утверждению, это «не мобилизация», а предложение для тех, «кто хочет» служить добровольно. Вместе с тем Зеленский отказался сообщить Reuters, сколько мужчин планируется набрать по спецконтрактам, чтобы компенсировать нехватку личного состава в ВСУ. 2 февраля он назвал потери огромными.