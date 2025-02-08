На Украине будут набирать в ряды ВС 18-летних новобранцев по спецконтракту

«Боевые бригады, опытные, совместно с Министерством обороны работают над вариантом контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет», — сказал он в интервью агентству Reuters. «Это специальный контракт. Будет много льгот, также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение. Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни», — сообщил Зеленский.