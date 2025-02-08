Минобороны России сообщило о взятии города-крепости Дзержинска в ДНР

По сообщению Минобороны, потери противника, включая раненых, составили более 26 тыс. солдат и офицеров, то есть более 70% личного состава. Кроме того, были уничтожены свыше 240 танков и других бронированных машин и более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.