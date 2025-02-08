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Пушилин: после освобождения Дзержинск стал настоящим русским городом

Теперь ни у кого не будет никакой путаницы — Торецк это или Дзержинск, добавил глава ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Дзержинск вновь обретает статус подлинного русского города. Соответствующее заявление было опубликовано на его канале в Telegram.

Министерство обороны России сообщило в пятницу об установлении контроля над этим населенным пунктом, который на Украине известен под названием Торецк.

В своём обращении Пушилин отметил, что теперь путаницы с названием больше не будет, подчеркнув, что город сохраняет своё историческое название — Дзержинск.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы из недавно освобождённого Дзержинска в Донецкой Народной Республике.