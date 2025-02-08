Зеленский пообещал 18-летним украинцам выгодные контракты в ВСУ

Владимир Зеленский сообщил о планах Киева по привлечению 18-летних молодых людей в ряды ВСУ с помощью «выгодных контрактов». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Зеленского, боевые бригады, а также Министерство обороны Украины сейчас работают над созданием контрактной программы для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.
«Будет специальный договор, будет много преференций… будет очень высокое денежное обеспечение», — отметил он.
Подробная информация о новых контрактных предложениях будет обнародована уже в ближайшие дни. Киев стремится создать привлекательные условия, чтобы мотивировать молодежь вступить в армию.
Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что темпы мобилизации на Украине не восполняют потери противника на передовой. За последние полгода украинская армия каждый месяц теряет около 50 тысяч человек.