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Зеленский пообещал 18-летним украинцам выгодные контракты в ВСУ

Подробная информация о новых контрактных предложениях будет обнародована в ближайшие дни.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский сообщил о планах Киева по привлечению 18-летних молодых людей в ряды ВСУ с помощью «выгодных контрактов». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, боевые бригады, а также Министерство обороны Украины сейчас работают над созданием контрактной программы для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.

«Будет специальный договор, будет много преференций… будет очень высокое денежное обеспечение», — отметил он.

Подробная информация о новых контрактных предложениях будет обнародована уже в ближайшие дни. Киев стремится создать привлекательные условия, чтобы мотивировать молодежь вступить в армию.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что темпы мобилизации на Украине не восполняют потери противника на передовой. За последние полгода украинская армия каждый месяц теряет около 50 тысяч человек.