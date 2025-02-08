Пушков заявил о росте раскола в США после победы Трампа

«Оказывается, госагенство, подкупавшее мировые СМИ и выделявшее деньги на трансгендерные оперы и мюзиклы в Колумбии и Ирландии, “защищало американскую демократию”! А Трамп вот эти священные институты разносит! Какой ужас. При этом изображение в статье распрекрасной американской “демократии”, которую якобы демонтирует Трамп, абсолютно ложное: демократия в США, находившаяся на пути превращения в либеральную диктатуру, находится в глубоком кризисе. Именно по этой причине большинство возмущенных этим американцев выбрало Трампа, а не марионетку, которую хотели протащить в Белый дом», — написал он в своем Telegram-канале.