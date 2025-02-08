«Мы только за»: В Киеве заявили о готовности заключить сделку с Трампом

«Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», — подчеркнул глава киевского режима.
Зеленский уточнил, что речь идёт не о передаче месторождений, а о партнёрстве в их разработке. На территории Незалежной имеются значительные запасы титана и урана, которые используются в авиационной и космической промышленности, а также в энергетике. Причём районы их добычи не затронуты боевыми действиями.
Также Зеленский рассказал об обсуждении возможности использования украинских подземных хранилищ для закачки американского СПГ. Политик выразил желание сделать Незалежную важным хабом для поставок газа в Европу.
Трамп положил глаз на ценные редкоземельные металлы Украины в начале февраля. Однако в этом случае президенту США нужно договариваться не с Киевом, а с Москвой, уверены эксперты.