СК: главу Балтийска Мельникова задержали по подозрению во взяточничестве

По данным следствия, 15 января Коваленко передал Мельникову взятку в размере не менее 575 тысяч рублей в обмен на покровительство и содействие по службе. На основании материалов оперативных мероприятий, проведённых управлением МВД по региону, возбуждено уголовное дело.