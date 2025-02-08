СК: главу Балтийска Мельникова задержали по подозрению во взяточничестве

В Калининградской области задержаны глава Балтийска Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко по подозрению во взяточничестве.
Информация об этом опубликована в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета России.
По данным следствия, 15 января Коваленко передал Мельникову взятку в размере не менее 575 тысяч рублей в обмен на покровительство и содействие по службе. На основании материалов оперативных мероприятий, проведённых управлением МВД по региону, возбуждено уголовное дело.
Мельникову предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, а Коваленко — в её передаче. В рамках расследования следственные органы проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемых.
Ранее экс-замглавы города Дегтярск Виктор Солдатов, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, был арестован по решению Первоуральского горсуда,