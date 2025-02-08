Трампу сообщили ужасную новость после его заявления по Украине

«Страна не занимает особого положения как сырьевая страна. Нет товаров, которые Трамп мог бы просто купить. Соглашение вряд ли может быть о конкретных веществах или количествах, которые могут быть отправлены в США», — сказал сотрудник Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальд Эльснер.