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Бербок заявила, что прекращение работы МУС «доставит радость» Путину

БЕРЛИН, 8 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против санкций США в отношении Международного уголовного суда (МУС), министр считает, что прекращение работы МУС доставит российскому лидеру Владимиру Путину радость, говорится в релизе МИД.

Источник: AP 2024

Ранее сообщалось, что МИД ФРГ принял к сведению заявление США о санкциях против МУС. При этом в Берлине пообещали поддерживать суд.

«Если МУС сейчас не сможет продолжить свою работу, это станет одной из величайших радостей для Путина», — приводятся слова Бербок в сообщении МИД.

По мнению министра, поддержка международного права и Международного уголовного суда — «это наш наивысший приоритет в области безопасности».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за «нарушения МУС». Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам суда, а также их семьям. МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.

Путин Владимир