Бербок заявила, что прекращение работы МУС «доставит радость» Путину

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за «нарушения МУС». Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам суда, а также их семьям. МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.