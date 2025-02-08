США одобрили поставки вооружений Израилю

Кроме того, отдельно было одобрено соглашение о продаже трех тысяч управляемых ракет класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire на сумму 660 миллионов долларов, что также включает техническую поддержку и оборудование для обучения персонала. Ожидается, что первые поставки начнутся в 2028 году.