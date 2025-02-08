США одобрили поставки вооружений Израилю

После визита премьер-министра Израиля Биньяминa Нетаньяху в Вашингтон администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу вооружений Израилю на сумму свыше 7 миллиардов долларов.
В сообщении Пентагона подчеркивается, что в данной сделке предусмотрены различные виды боеприпасов, включая бомбы и управляемые ракеты, а также сопутствующее оборудование.
Согласно информации, предоставленной Агентством по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, Госдепартамент США утвердил продажу Израилю боеприпасов и комплектов для наведения общей стоимостью примерно 6,75 миллиарда долларов. Сделка включает поставку более 2 тысяч малодиаметрических бомб GBU-39/B, 2,8 тысячи фугасных авиабомб MK 82 и 13 тысяч комплектов JDAM для модернизации неуправляемых боеприпасов.
Кроме того, отдельно было одобрено соглашение о продаже трех тысяч управляемых ракет класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire на сумму 660 миллионов долларов, что также включает техническую поддержку и оборудование для обучения персонала. Ожидается, что первые поставки начнутся в 2028 году.
Ранее американский президент объявил о снятии эмбарго на поставки оружия Израилю. Это решение направлено на укрепление военной помощи Израилю.