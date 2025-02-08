Молдавия пригрозила Приднестровью отказом в помощи ЕС

Приднестровье должно выполнить условия Евросоюза, чтобы после 10 февраля получить финансовую помощь для преодоления энергокризиса. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в беседе с журналистами, сообщает ТАСС.
«Для этого [власти непризнанной республики] должны выполнить условия, о которых говорилось ранее, а если не принимают и не выполняют условия, то должны будут искать сами по себе решения», — отметил он.
Речан допустил, что Приднестровье может вернуться к отключениям электричества и режиму жесткой экономии.
В конце января Кишинев и Тирасполь согласовали схему поставок газа на февраль, распределив между собой грант ЕС в €30 млн. Согласно договоренности, Приднестровье получает около 3,2 млн кубометров газа в сутки до 10 февраля.
Ситуация осложнилась после того, как 1 января Украина остановила транзит российского газа в Европу. Это привело к нехватке топлива в Приднестровье, из-за чего многие предприятия в регионе приостановили работу.