Трамп запретил Байдену доступ к секретным данным

«Он создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу запретить 45-му президенту США (то есть мне!) получать доступ к данным, связанным с национальной безопасностью, который обычно предоставляется бывшим президентам. Доклад [специального прокурора Роберта] Хура показал, что Байден страдает “плохой памятью” и даже в его “лучшие времена” ему нельзя было доверять секретную информацию. Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность. Джо, ты уволен. Сделаем Америку снова великой», — указал Трамп.