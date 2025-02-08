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Трамп заявил о намерении поддерживать отношения с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп заявил о планах американской администрации наладить отношения с Северной Кореей и её лидером Ким Чен Ыном. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

Источник: Life.ru

«Думаю, это будет для всех очень большим активом, если я с ним поддерживаю хорошие отношения. Имею в виду: я поддерживаю хорошие отношения с ним, он ладит со мной. Это хорошо, а не плохо», — подчеркнул президент США, говоря о коллеге из КНДР.

Трамп считает, что его личные контакты с Ким Чен Ыном в прошлом позволили предотвратить военный конфликт между двумя странами. Японский премьер Исиба в свою очередь воздержался от прямого ответа на вопрос о том, просит ли Токио Вашингтон о новых контактах с Пхеньяном, отметив, что это — прерогатива США.

Ранее стала известна примерная дата переговоров Трампа с Владимиром Путиным. Первый контакт лидеров двух держав состоится уже в феврале или марте этого года.