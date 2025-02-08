Трамп заявил о намерении поддерживать отношения с Ким Чен Ыном

«Думаю, это будет для всех очень большим активом, если я с ним поддерживаю хорошие отношения. Имею в виду: я поддерживаю хорошие отношения с ним, он ладит со мной. Это хорошо, а не плохо», — подчеркнул президент США, говоря о коллеге из КНДР.