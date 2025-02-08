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В Тбилиси ждут извинений за критику закона об иноагентах после слов о USAID

Ранее Трамп заявил, что коррупция в USAID достигла невиданных масштабов.

Источник: Аргументы и факты

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал к извинениям от тех, кто критиковал закон об иноагентах, в свете недавних заявлений президента США Дональда Трампа о коррупции в Агентстве США по международному развитию (USAID).

Папуашвили написал в соцсетях, что пришло время, чтобы иностранные критики закона о прозрачности иностранного влияния извинились перед грузинским народом и государством.

Он сопроводил свои слова фотографией Трампа и его цитатой о коррупции в USAID. Ранее Трамп на платформе Truth Social заявил, что коррупция в USAID достигла невиданных масштабов и предложил закрыть эту организацию.

Ранее Трамп заявил, что USAID руководят «радикальные безумцы». По словам американского лидера, его команда сначала выведет «безумцев» из агентства, а затем определится с его дальнейшей судьбой.