В Тбилиси ждут извинений за критику закона об иноагентах после слов о USAID

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал к извинениям от тех, кто критиковал закон об иноагентах, в свете недавних заявлений президента США Дональда Трампа о коррупции в Агентстве США по международному развитию (USAID).
Папуашвили написал в соцсетях, что пришло время, чтобы иностранные критики закона о прозрачности иностранного влияния извинились перед грузинским народом и государством.
Он сопроводил свои слова фотографией Трампа и его цитатой о коррупции в USAID. Ранее Трамп на платформе Truth Social заявил, что коррупция в USAID достигла невиданных масштабов и предложил закрыть эту организацию.
Ранее Трамп заявил, что USAID руководят «радикальные безумцы». По словам американского лидера, его команда сначала выведет «безумцев» из агентства, а затем определится с его дальнейшей судьбой.