МИД Украины подтвердил переговоры о транзите азербайджанского газа в Европу

Украина рассматривает возможность использования своей газотранспортной системы для поставок газа из Азербайджана в Европу.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает «Интерфакс-Украина».
Он уточнил, что речь может идти не обязательно о поставках азербайджанского газа, а о другом топливе, поставляемом под его видом. Подробности реализации проекта и текущие этапы переговоров чиновник не раскрыл, однако отметил, что Киев получает различные сигналы от премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение продолжать покупку российского газа после 2014 года, а затем разорвать отношения с Россией в сфере энергетики было правильным.