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МИД Украины подтвердил переговоры о транзите азербайджанского газа в Европу

При этом речь идет не о поставках именно азербайджанского газаПри этом он подчеркнул, что речь идет не о поставках именно азербайджанского газа, а какого-то другого газа под его видом.

Источник: Аргументы и факты

Украина рассматривает возможность использования своей газотранспортной системы для поставок газа из Азербайджана в Европу.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает «Интерфакс-Украина».

Он уточнил, что речь может идти не обязательно о поставках азербайджанского газа, а о другом топливе, поставляемом под его видом. Подробности реализации проекта и текущие этапы переговоров чиновник не раскрыл, однако отметил, что Киев получает различные сигналы от премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение продолжать покупку российского газа после 2014 года, а затем разорвать отношения с Россией в сфере энергетики было правильным.